Winterthur verliert in Vaduz – Der FCW muss lernen, ein Leader zu sein Der FC Winterthur verlor auch sein zweites Spiel, seit er Tabellenerster der Challenge League ist. Dem 1:3 im Cup in Carouge folgte im siebten Match die erste Meisterschafts-Niederlage, ein 0:2 (0:2) in Vaduz. Hansjörg Schifferli

Zweimal musste sich FCW-Torhüter Raphael Spiegel von den Vaduzern bezwingen lassen. Eddy Risch

Natürlich gehört der FC Vaduz, der in der vergangenen Saison selbst in der Super League eine gute Rolle spielte, nach seinem Abstieg zu den stärksten Teams der Challenge League. Also ist es kein rhetorischer Frevel der Liechtensteiner, wenn sie sich die direkte Rückkehr in die Elite zum Ziel gesetzt haben. Und deshalb ist auch keine Schande, im Rheinpark zu verlieren – selbst wenn man als Leader angereist ist wie diesmal der FCW.

Es ist auch klar, dass die Vaduzer diesen Match verdient gewonnen haben. Sie schossen in der ersten Halbzeit jene beiden Tore, die sie danach geschlossen verteidigten. Sie liessen dabei auch keine Gelegenheit aus, auf Zeit zu spielen. Sie unternahmen nun offensiv nicht mehr viel. Aber die zwei Tore im Rücken reichten ihnen. Erzielt hatten sie diese, weil sie in einzelnen, den schliesslich entscheidenden Szenen, am gegnerischen Strafraum dezidierter, effizienter und präziser gewirkt hatten. Das waren die Punkte, in denen sie in ausreichend vielen Momenten dem Gast aus Winterthur überlegen waren. Ihre Rechnung ging dementsprechend auf, sie schoben sich bis auf einen Punkt an den Leader heran – und das ist nach sieben Runden nichts.