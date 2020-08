Saisonstart im Cup – Der FCW muss nach Tuggen In der 2. Hauptrunde des Schweizer Cups treffen die Winterthurer am zweiten September-Wochenende auf einen Spitzenclub aus der 1. Liga. Hansjörg Schifferli

Knapp drei Wochen nach dem Cup-Halbfinal in Basel wird der FCW in der 2. Hauptrunde gegen den FC Tuggen spielen. Marc Schumacher (Freshfocus)

Am 7. November wird die U21 des FCW in der 1. Liga an der Linthstrasse in Tuggen erwartet – von der nominellen Nummer 1 der Gruppe 3. Doch schon in zwei Wochen wird das «Eins» der Winterthurer in der March antreten: Zur 2. Hauptrunde des Schweizer Cups 2020/21, der also nur gut zweieinhalb Wochen nach dem letzten Auftritt des FCW im Wettbewerb 2019/20 stattfindet. Es wird eine Woche vor dem Meisterschaftsstart das erste Pflichtspiel des FCW in der neuen Saison sein.