5 Punkte, die bei der FCW-Niederlage auffielen – Der bange Blick ins Wallis und die Vorfreude aufs Derby Vier Heimniederlagen in Serie, eine verpasste Chance und trotzdem alles in den eigenen Füssen: Das fiel beim FC Winterthur auf. Gregory von Ballmoos

Chris Bedia trifft zum 1:0. Roy Gelmi kommt zu spät. Walter Bieri (Keystone)

Der bange Blick ins Wallis

«YB muss jetzt einfach seinen Job machen.» Das war eine der meistgehörten Aussagen am Samstagabend in oder vor der Liberobar. Und YB hat den Job gemacht. Der neue Meister bezwang am Sonntagmittag Sion mit 2:0. Damit hat der FC Winterthur nach wie vor alles in den eigenen Füssen. Offensichtlich hat auch der dritte Trainerwechsel im Wallis nicht den schnellen Erfolg gebracht. Letzte Woche übernahm erneut Paolo Tramezzani. Er war schon in der Hinrunde Übungsleiter der Sittener.

Die Debüts

Zum ersten Mal in der Super League: Laurin Vögele debütierte gegen Servette. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

In der 61. Minute kam Laurin Vögele zu seinem Debüt in der ersten Mannschaft des FC Winterthur. Er ersetzte Neftali Manzambi. Vögele ist der neunte Super-League-Debütant beim FC Winterthur in dieser Saison. Und der Jüngste. Er war bei seinem ersten Spiel noch gut anderthalb Monate jünger als Noe Holenstein. Die beiden Eigengewächse hatten ihre Premiere übrigens beide zu Hause gegen Servette. Beide Mal gab es eine Niederlage mit einem Tor Unterschied. Der älteste Super-League-Debütant beim FCW ist übrigens Granit Lekaj. Er war fast 14 Jahre älter als Holenstein und Vögele.

Die Chancen

Roy Gelmi und der FCW am Boden: Chris Bedia erzielt das Siegestor für Servette. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Es waren zwei fast identische Szenen. In der 22. Minute düpierte Nishan Burkart nach einem langen Ball Servette-Goalie Jérémy Frick und konnte gegen leeres Tor ziehen. Und in der 52. Minute spielte Servette-Stürmer Chris Bedia Markus Kuster im FCW-Tor aus und hatte ebenfalls das leere Tor vor sich. Ebenfalls identisch war, dass beide Offensivspieler den Ball bei der Schussabgabe nicht richtig trafen. Nur der von Bedia kam so perfekt, dass auch der reinspringende Gelmi nichts mehr machen konnte. «Der Ball rutscht irgendwie über mich drüber», sagte er nach dem Spiel. Burkarts Ball hingegen landete im Aussennetz.

Die Serie

0 Punkte hat der FC Winterthur in den letzten vier Heimspielen geholt. Das ist wenig, vor allem weil er im Herbst, in seiner besten Phase, von einer «gewissen Heimstärke» lebte. Davon ist aktuell nichts zu spüren. «Dank Exploits auswärts sind wir überhaupt noch dabei», sagte Berner. Gemeint sind die beiden Siegen gegen Sion und St. Gallen. Auch die letzten Punkte auf der Schützenwiese holte der FCW gegen St. Gallen. Das war vor über zwei Monaten.

Das Restprogramm

«Ich denke, wir müssen noch einmal gewinnen», sagte Roy Gelmi im Hinblick auf den Schlussspurt. Dieser beginnt am Donnerstag mit dem Heimspiel gegen Zürich. Gelmi nennt das Derby eine «wunderbare Affiche». «Wenn wir den gleichen Elan und Mut auf den Platz bringen, kann es zu Punkten reichen», prognostiziert Berner für den Donnerstag.

Am Montag muss der FCW zur Meisterfeier nach Bern reisen. Das Restprogramm des FC Sion ist nicht unbedingt einfacher. Sie treffen zu Hause auf Luzern und reisen dann am Pfingstmontag nach St. Gallen. Luzern und St. Gallen treten sich am Samstagabend übrigens 1:1.

«Wir wollen es aus eigener Kraft schaffen», sagte Berner auch noch. Das könnte dem FC Winterthur bereits am Donnerstag gelingen. Bei einem Sieg gegen den FCZ und einer gleichzeitigen Niederlage von Sion zu Hause gegen Luzern wäre der FCW nicht mehr vom 9. Platz zu verdrängen.

