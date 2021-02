GC siegt in Winterthur – Der FCW schlägt sich gleich selbst Der FC Winterthur verliert zum dritten Mal in Folge – und das in besonders ärgerlichem Stil. Zweimal führt er gegen die Grasshoppers, dann brockt er sich mit groben Fehlern ein 2:3 ein. Hansjörg Schifferli

Der Siegtreffer für GC: Lindrit Kamberi (Dritter von links) verursachte den Ballverlust und Shkelqim Demhasaj (rechts) profitiert zum 2:3. Albert René Kolb

Zum ersten Mal seit fast zwei Jahren hat der FCW wieder dreimal in Folge verloren. Auf das 0:1 in Schaffhausen und das 1:4 bei Lausanne-Sport folgte nun ein 2:3 gegen den Aufstiegsfavoriten und grossen Namen der Liga, die Grasshoppers.

Was danach als erstes festzustellen ist: Der FCW ist nur noch die Nummer 6 der Liga, neun Punkte Rückstand auf den FC Thun auf Platz 1 sind schon sehr beträchtlich; acht Punkte auf die Grasshoppers, die noch ein Spiel nachzutragen haben, sind es fast noch mehr. Der FCW steckt also wieder mal in einer Phase, in der er seine Chance zu verspielen droht, zu erreichen, was er erreichen will: möglichst lange mit den Spitzenteams der Liga mitzuhalten; also möglichst lange um die beiden ersten Plätze zu spielen. Drei Niederlagen in den ersten vier Spielen des Jahres sind aber zweifelsfrei nicht der Weg zum Ziel.