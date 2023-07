Sieg im Test – Der FCW schlägt Veltheim 6:0 gewinnt der FC Winterthur den Nachbarschaftstest gegen den SC Veltheim. Viele Ersatzspieler kriegten dabei etwas Auslauf. Gregory von Ballmoos

Samir Ramizi spielte gegen Veltheim über 90 Minuten und traf doppelt. Archivfoto: Enzo Lopardo

Keiner aus der Startaufstellung vom vergangenen Samstag gegen den FC Luzern war am Mittwochabend auf dem Flüeli mit dabei. Roman Buess, Yannick Schmid, Luca Zuffi, Samuel Ballet, Nishan Burkart und Co. mischten sich in Zivil unter die Zuschauenden – gegen den Nachbarn aus Veltheim duften andere auf den Platz.

Zum Beispiel Neuzugang Musa Araz. Er machte seine Sache über 90 Minuten ordentlich, zeigte, dass er mit dem Ball am Fuss sicher ist. Oder Granit Lekaj und Arian Gantenbein. Sie durften nach ihren Verletzungen über 90 Minuten auflaufen. Gantenbein zuerst gewohnt als Rechtsverteidiger, in der zweiten Halbzeit spielte er dann auf links. Auch Neftali Manzambi bekam – zum ersten Mal in der Ära Patrick Rahmen – Spielminuten und traf bereits nach 69 Sekunden mit seiner ersten Ballberührung zum 1:0.

Dies war jedoch bereits die einzige wirklich nennenswerte Aktion in der ersten Halbzeit überhaupt. Der Zweitligist Veltheim machte seine Sache gut, stellte die Räume geschickt zu und liess sich nicht komplett auseinandernehmen. Vom Superligisten kam in der ersten Halbzeit hingegen zu wenig. Es fehlte an Ideen, aber auch an Spielwitz und Spritzigkeit, vieles blieb Stückwerk.

Erst fünf Wechsel, zur Halbzeit, und ganze 65 Minuten später fiel das 2:0. Es war wiederum Manzambi, der traf. Die Vorlage kam von Carmine Chiappetta. Der junge Flügel brachte deutlich mehr Schwung in die Offensive als seine Vorgänger. Er holte auch den Penalty zum 3:0 durch Ramizi raus und bereitete die Tore zum 4:0 und zum 5:0 vor. Es trafen erneut Ramizi und Laurin Vögele. Den Schlusspunkt setzte Noe Holenstein mit dem 6:0 in der 89. Minute.

SC Veltheim (2. Liga) - FC Winterthur 0:6 (0:1) Flüeli. – 500 Zuschauende Tore: 2. Manzambi (Corbaz) 1:0. 67. Manzambi (Chiappetta) 2:0. 72. Ramizi (Foulpenalty) 3:0. 74. Ramizi (Chiappetta) 4:0. 85. Vögele (Chiappetta) 5:0. 89. Holenstein (Gantenbein) 6:0. FCW 1. Halbzeit: Pukaj; Gantenbein, Lekaj, Arnold, Schättin; Corbaz, Araz; Schneider, Ramizi, Ltaief; Manzambi. FCW 2. Halbzeit: Abaz; Gonçalves, Lekaj, Lüthi, Gantenbein; Araz, Holenstein; Chiappetta, Ramizi, Manzambi; Vögele.

