Frauenfussball in Winterthur – Der FCW setzt sich im Cup-Derby sicher durch Ein schöner Fussballabend auf dem Flüeli vor vielen Zuschauern hat mit dem erwarteten Erfolg der höherklassigen FCW-Frauen über den SC Veltheim geendet. ust

Drei Tore erzielte FCW-Stürmerin Toja Rauch (hier verfolgt von Julia Kessler) im Cup gegen den

SC Veltheim. Heinz Diener

Eine Vorentscheidung in diesem 1/32-Final des Schweizer Cups fiel schon früh. Toja Rauch brachte die in der 1. Liga spielenden FCW-Frauen bis zur 13. Minute bereits 2:0 in Führung. Anschliessend hatte das Zweitliga-Team des SC Veltheim zweimal die Chance zum Anschlusstreffer: Einmal flog der Ball an die Latte, einmal sehr knapp daneben.