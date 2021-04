125 Jahre FC Winterthur – «Der FCW soll über Winterthur strahlen» Am Samstag feiert der FC Winterthur sein 125-Jahr-Jubiläum. Er tut dies im Stillen – aber von der Bevölkerung nicht unbemerkt. Gregory von Ballmoos

Gehört fast so zur Schützenwiese wie der FCW selbst: Der Wintower wird am Samstagabend für den FCW leuchten. Foto: Madeleine Schoder

«Eigentlich würden wir am liebsten ein Riesenfest machen», sagt Andreas Mösli, Geschäftsleitungsmitglied des FC Winterthur. Denn am 18. April wird der FCW 125-jährig. Doch dies gehe nun mal nicht im Moment. Anstelle des Riesenfests gibt es eine Premiere – zumindest für den FC Winterthur. Von den Kurzfilmtagen oder den Weihnachtstagen kennt man es schon: das Leuchten der Botschaft vom höchsten Haus der Stadt.

«Der FCW soll am Samstagabend über Winterthur strahlen», sagt Mösli. Der Wintower wird mit den «magischen drei Buchstaben» beleuchtet. Die FCW-Fans sollen das Sulzerhochhaus von nah und fern fotografieren, in den sozialen Medien teilen und dem FC Winterthur mailen, um am Jubiläumswettbewerb teilzunehmen. «So können wir etwas zusammen machen, ohne dass wir zu viele Leute auf einem Haufen sind», sagt Mösli.