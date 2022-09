In zwanzig Minuten gehts los

Heute treffen sich zwei Teams, bei denen in letzter Zeit nicht alles im Lot ist. Vor allem Winterthur spielt bis jetzt eine sehr schwache Saison. Es war zwar zu erwarten, dass der Aufsteiger keinen Start nach Mass hinlegt, doch ein bisschen mehr Gegenwehr hätten sich die Fans wohl doch erhofft. Im Duell mit Luzern bietet sich die Chance, einem nicht komplett übermächtigen Gegner die ersten drei Punkte abzuluchsen. Die Innerschweizer, welche im vergangenen Jahr in die Barrage mussten, hatten zwar einen akzeptablen Saisonstart, aber es fehlte mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen an Konstanz und Disziplin. Die Luzerner haben mit fünf roten Karten die meisten Platzverweise der Liga, von denen vier in den letzten zwei Spielen anfielen. Ob die Winterthurer sich von den letzten zwei Klatschen gegen YB und GC erholen und den ersten Sieg einfahren oder die Luzerner ihrer Favoritenrolle gerecht werden wird sich in Bälde zeigen.