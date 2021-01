Nach dem Winterpäuschen – Der FCW startet mit einem neuen Stürmer Am Montag trifft sich die Mannschaft Ralf Looses zum ersten Mal nach den Festtagen auf der Schützenwiese. Mit dabei ist der junge YB-Stürmer Samuel Ballet. Hansjörg Schifferli

In seinem einzigen Match für das Fanionteam von YB war Samuel Ballet (links) Torschütze. Trotzdem resultierte gegen Lugano eine 1:2-Niederlage. Foto: Freshfocus

Das Winterpäuschen des FCW geht am Montagnachmittag zu Ende. Und wenn sich die Mannschaft Ralf Looses auf der Schützenwiese trifft, ist ein neuer Stürmer dabei: Es ist der Berner Samuel Ballet, der im vergangenen Herbst von den Young Boys an den FC Wil ausgeliehen wurde und seine Karriere, oder vielmehr Ausbildung, nun in Winterthur fortsetzen soll. Ballet wird im März 20-jährig. YB setzte ihn einmal in der Super League ein. Das war im Februar 2020, als er in Lugano in der 78. Minute eingewechselt wurde, in der 90. gleich ein Tor schoss, damit aber eine 1:2-Niederlage nicht verhindern konnte.