Schweizer Cup in Tuggen – Der FCW startet mit einer Pflichtaufgabe Vom FC Winterthur darf erwartet werden, dass er trotz sehr kurzer Vorbereitung seine erste Aufgabe in der neuen Saison erfüllt: Im Cup beim seit Jahren besten Club des Kantons Schwyz, dem FC Tuggen. Hansjörg Schifferli

Der neue Linksverteidiger Pascal Schüpbach wird für den FCW beginnen. Enzo Lopardo

Vom 1:6 im Halbfinal gegen den FC Basel vor zweieinhalb Wochen zum Zweitrunden-Spiel am Samstag Nachmittag in Tuggen – das ist der schnelle Weg des FCW vom einen Cup zum nächsten, von der alten zur neuen Saison. Im St. Jakob-Park verloren die Winterthurer als Aussenseiter zwar erwartungsgemäss, aber doch deutlich klar als erwartet. An der Linthstrasse sind sie zwar Favoriten, aber mit dem Nachteil, dass der Gegner schon fünf Pflichtspiele in der neuen Besetzung hinter sich hat. Er ist also, wie es FCW-Trainer Ralf Loose sagt, «im Rhythmus».