Nach dem Dämpfer im Cup – Der FCW steht an einem neuen Wegweiser Die Winterthurer reisen als Leader zum Absteiger und neuerlichen Aufstiegsfavoriten FC Vaduz. Das primäre Ziel: Die Ungeschlagenheit in der Liga wahren. Hansjörg Schifferli

Trainer Ralf Loose und sein FCW befinden sich vor einer «ersten Woche der Wahrheit». Enzo Lopardo

Den Cup haben sie beim FC Winterthur gezwungenermassen ad acta gelegt. Nach dem 1:3 gegen Etoile Carouge fällt also zumindest für ein Jahr das nächste Duell mit dem FC Basel aus. Aber schon heute steht ein neuer Wegweiser auf dem Weg des FCW.

Am frühen Dienstagabend in Vaduz und am späteren Freitagabend auf der Schützenwiese gegen Aarau wird darüber befunden, ob die Winterthurer diesen Wegweiser richtig lesen und die Tabellenspitze behaupten können. An der stehen sie erstmals seit zehn Jahren und einem Monat. Wegweisend sind diese nächsten beiden Spiele vor allem deshalb, weil Liechtensteiner und Aargauer als zwei der ersten Aufstiegsanwärter gesehen werden – und ihre Ziele auch so formuliert haben.