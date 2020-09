Fussball Challenge League – Der FCW steigt mit einem Spiel gegen GC in die Saison Die ersten Spiele der neuen Meisterschaft sind angesetzt. Zum Auftakt trifft der FC Winterthur dabei gleich auf den prominentesten Gegner. red

6:0 hat der FCW die Grasshoppers Anfang August abgeschossen. Nun kommt es gleich zum Saisonstart zur Neuauflage. Marc Schumacher (Freshfocus)

Mit einem 6:0-Sieg im Letzigrund über die Grasshoppers hat sich der FCW am 2. August aus der letzten Challenge-League-Meisterschaft verabschiedet und damit zugleich den Wiederaufstieg der Zürcher verhindert. Nun treten die beiden Kantonsrivalen auch zum Auftakt der neuen Meisterschaft aufeinander. Die Partie findet am Freitag, 18. September, um 20.00 Uhr im Letzigrund statt.

In der zweiten Meisterschaftsrunde kommt es eine Woche darauf, am 25. September, zum Heimspiel gegen den FC Aarau. Den ersten Ernstkampf bestreitet der FCW bereits am zweiten September-Wochenende im Schweizer Cup gegen den Erstligisten FC Tuggen.