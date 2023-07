Cup-Gegner bekannt – Der FCW trifft in der ersten Runde auf Wettswil-Bonstetten In der ersten Runde des Schweizer Cups hat der FCW eine Pflichtaufgabe zu lösen. Er trifft auf Wettswil-Bonstetten aus der 1.Liga Classic. Gregory von Ballmoos

Matteo Di Giusto und der FC Winterthur reisen zum FC Wettswil-Bonstetten Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Der FCW spielt in der ersten Runde des Schweizer Cups gegen einen Gegner, der normalerweise gegen die U21 des FCW antritt. Der FC Wettswil-Bonstetten spielt in der gleichen Gruppe wie das «Zwei» in der 1. Liga Classic. In der Gruppe 3 der ersten Liga gehört das Team zur Spitzengruppe.

Die Spiele werden am Wochenende vom 18.-20. August ausgetragen. Eine genaue Spielansetzung ist noch nicht erfolgt, klar ist jedoch, dass der Gegner als Unterklassiger das Heimrecht geniesst.

