Buess und Ballet gesperrt, Ardaiz verletzt

Er wollte eigentlich ohne die vierte Gelbe Karte durchkommen in dieser Saison. Es gelang nicht. Esther Staubli zeigte Roman Buess diese am letzten Sonntag in Lugano. Der Entscheid war vertretbar, die Karte aber auch nicht zwingend. Auch Samuel Ballet muss gesperrt zu schauen, zudem fehlen Lekaj, Pukaj, Ardaiz und Chiappetta verletzt.

Bei den Genfer fehlen Cespedes, Clichy, Douline und Magnin. Sie sind alle verletzt. Vor allem der Ausfall von Clichy dürfte die Westschweizer schmerzen.