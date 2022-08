FCW – Servette Genf – Der FCW tritt seine längste Auswärtsfahrt an In der 4. Runde der Super-League-Saison muss der FC Winterthur nach Genf reisen. Coach Bruno Berner trifft dabei auf seinen ehemaligen Trainer. Gregory von Ballmoos

Miroslav Stevanovic ist die Attraktion im Offensivspiel der Genfer. Foto: Pascal Müller (freshfocus)

Hartnäckiger als gegen Lugano will der FC Winterthur in Genf auftreten. Das heisst, näher am Mann sein und auch härter spielen. «Gegen Lugano haben wir teilweise nur Geleitschutz gemacht», sagt Bruno Berner, wobei man auch gegen die Luganesi gut begonnen habe. Nur dann kamen die beiden Flanken von Mattia Bottani in den Strafraum und aus einem 1:0 wurde ein 1:2.