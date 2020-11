Neue Corona-Fälle beim FC Wil – Der FCW und die nächste Verschiebung Der FC Winterthur bereitete sich vor, als finde das Derby beim FC Wil am Samstagnachmittag trotz eines Coronafalls beim Gegner statt. Doch am Freitagabend spät kam aus Wil der Bescheid, es werde eine Verschiebung beantragt. Hansjörg Schifferli

Das 1:3 Ende Juni auf dem Bergholz-Kunstrasen war die dritte Niederlage im dritten Saisonspiel des FCW gegen Wil; eine Revanche gibts vorderhand nicht. Heinz Diener

Es war ein durch diverse U-21-Spieler ergänztes, sehr stattliches Kader, das sich da am Freitagnachmittag zum – so hoffte man es zumindest – Abschlusstraining des FCW für den Match tags darauf in Wil versammelte. Andreas Wittwer war selbstverständlich da, der neue Linksverteidiger; vom Stamm fehlten nur Offensivspieler Roberto Alves, der wegen einer abklingenden Zerrung nebenan individuell arbeitete, und die Linksverteidiger Pascal Schüpbach und Yannick Pauli. Deren Verletzungen hatten die Verpflichtung Wittwers ja erst nahegelegt. Trainer Ralf Loose konnte den ersten Auftritt seiner Mannschaft nach zweieinhalb Wochen in Coronapause gut gelaunt vorbereiten.