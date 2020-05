Trainingsstart am Montag – Der FCW und die Woche der Entscheidung Am kommenden Montagmorgen tritt das „Eins“ des FCW wieder zum Training an, zum ersten seit Mitte März. Zum ersten auch, um das letzte Meisterschaftsdrittel vorzubereiten. Nach 13 Ligaspielen und einem bis drei Cupmatches bis zum 13. August soll dann diese zeitlich längste Saison im Schweizer Fussball zu Ende sein – mit Geisterspielen zwar, aber auf sportlichem Weg, mit Titelgewinnern, Auf- und Absteigern. Hansjörg Schifferli

Roman Buess (links) im Duell mit Lausannes Elton Monteiro: Im Februar wurde auf der «Schützi» das letzte Meisterschaftsspiel ausgetragen. Ab Montag wird wieder trainiert. Madeleine Schoder

Es beginnt an diesem Montag also gleichsam die Woche der Entscheidung. Denn es sind zwei gewichtige Fragen mit Ja zu beantworten, dass am Wochenende vom 19. bis 21. Juni überhaupt wieder mit der Meisterschaft begonnen werden kann. Re-Start hiesse das im neusten Bundesligadeutsch. Am Mittwoch hat dann der Bundesrat zu befinden, ob er der Swiss Football League (SFL) die Fortsetzung mit Geisterspielen überhaupt erlaubt. Und am Freitag folgt die ausserordentliche Generalversammlung des SFL, die ihr Ja jenem des Bundesrats zu Geisterspielen und Fortsetzung der Saison folgen lassen soll.