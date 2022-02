Nach dem 4:0-Heimsieg gegen Wil – Der FCW und eine

Nacht als Leader Der FC Winterthur erreicht den angestrebten Pflichtsieg gegen den Nachbarn aus Wil. Nach diesem 4:0 (0:0) steht er, wenigstens bis zum Spiel Aarau – Thun am Sonntagnachmittag, erstmals seit Anfang Dezember wieder an der Spitze der Challenge League. Hansjörg Schifferli

Volltreffer: Nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung erzielt Shkelqim Demhasaj (links) bei seinem FCW-Debüt das 3:0. Foto: Andy Mueller (Freshfocus)

3:0, 0:0 und jetzt gar 4:0 – in Zahlen sieht der Start ins Frühjahr unter dem neuen Trainer Alex Frei perfekt aus. Leistungsmässig sieht die erste Bilanz zwar etwas weniger beeindruckend aus. Der Sieg gegen den FC Wil fiel am Ende auch deutlicher und optisch souveräner aus als es zwischendurch gewirkt hatte. Aber er war natürlich verdient, denn der FCW begann besser und erhielt schon in der 22. Minute den Vorteil zugeschoben, in Überzahl spielen zu können. Philipp Muntwiler, der 35-jährige Wiler Haudegen, wurde nach einem Rencontre mit Arlind Dakaj vom Platz gestellt. Das war nichts Neues für Muntwiler. Aber der Entscheid war gewiss nicht fällig – anders als so oft, wenn Muntwiler zu hart einsteigt. Dass ihn die Wiler falsch fanden, war zu verstehen.