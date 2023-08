Aufgefallen in Winterthur – Der FCW und sein 1.-August-Kader Rot-weiss, aber konsequent: Bei keinem anderen Team in der Super-League ist der Anteil Schweizer höher. Woran liegts? Till Hirsekorn

Die Schwalbe auf der Brust, das Schweizer Kreuz im Pass: Das aktuelle FCW-Kader. Foto: PD

Die Fussballsaison ist eröffnet, und der FCW mischt mittendrin mit in der höchsten Liga. Die ersten Spiele haben jeweils etwas Eigenes, etwas Zufälliges, weil die Favoritenrollen noch nicht so klar verteilt sind. Die Teams haben erst wenige Wochen Vorbereitung in den Beinen, der letzte Schliff fehlt. Und vor allem: Es kann noch viel passieren! Die Kader sind noch nicht komplett, die Transferperiode dauert noch bis Ende August. Mit welchem Spielerschnäppchen schlägt der FCW anderen Clubs noch ein Schnippchen? Portale wie Transfermarkt.ch bewirtschaften die Gerüchteküche.

Wenn man dort durch die Teamlisten scrollt, stechen einem die vielen «Schwiizerchrüzli» beim rot-weissen FCW auf, neben Namen wie Remo Arnold, Silvan Sidler und Yannik Schmid. Aber auch neben Namen wie Sayfallah Ltaief, Roy Gelmi und Alexandre Jankewitz.

Doppelbürger eingerechnet, liegt der «Schweiz-Anteil» beim FCW – Stand 21. Juli – bei rund 94 Prozent. 45 Prozent Schweizer, 48 Prozent Doppelbürger. Damit stehen die Eulachgenossen im Ligavergleich unangefochten auf Platz eins, vor Luzern und YB mit je 69 Prozent. Der Ligaschnitt liegt bei knapp 56 Prozent.

Woran könnte es liegen? An der regionalen Verankerung? Wohl kaum. Der FC Basel – einst stolz auf seine tragenden Beppi- (und Nati-)Säulen – macht mit 40 Prozent das Schlusslicht. Nur knapp davor liegt der bodenständige FC St. Gallen, mit dem sich die halbe Ostschweiz identifiziert.

Dann ist es doch eine Frage des Budgets, was sich im Kaderwert spiegeln würde? Im Sinne von: Kleine Clubs fördern günstige Schweizer Talente? YB widerlegt die These mit seinem 75-Millionen-Team. Die Aufsteiger FC Stade-Lausanne-Ouchy und FC Yverdon mit einem Kaderwert von jeweils rund 7 Millionen Fränkli und einem Doppelbürgeranteil von lediglich 50 Prozent ebenfalls.

Teils frappante Unterschiede beim Kadermix: Während beim FCW rund 94 Prozent einen Schweizer Pass haben, sind es beim FC Basel nur 4 von 10. Grafik: far, Quelle: www.transfermarkt.ch

Also entscheidet die Clubphilosophie? Auch. Der Medienverantwortliche Andreas Mösli fasst es aus FCW-Sicht so zusammen. «Es ist unser Auftrag, Talente aus der Region zu fördern. Aber es ist auch günstiger. Den Zusatzaufwand mit vielen Nicht-EU-Ausländern könnten wir gar nicht seriös stemmen. Das fängt beim Scouting an, geht bei der Wohnungssuche weiter und hört bei der viel engeren Betreuung im Alltag auf.»

Der FCW ist sich als rot-rot-weiss-weisse 1. August-Mannschaft also auch nach dem Aufstieg treu geblieben. Bleibt zu hoffen, dass Tobias, Adrian und Noe auf dem Platz immer wieder einmal ein kleines Feuerwerk zünden, eine lange Zündschnur behalten (Disziplin!) – damit der FCW den «roten Lampion» erst gar nie abgeben muss.



Till Hirsekorn ist Lokalredaktor beim Landboten. Schwerpunktmässig berichtet er zu den Themen Bau, Verkehr, Gesundheit und Politik. Er hat an der Universität Zürich Allgemeine Geschichte, Politikwissenschaften und Europarecht studiert. Mehr Infos @tillhirsekorn

Fehler gefunden?Jetzt melden.