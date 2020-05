Entscheid des Verwaltungsrats – Der FCW und sein definitives Ja zu Geisterspielen Es war zu erwarten, nach einer Sitzung des Verwaltungsrats ist es definitiv: Der FCW sagt Ja zu Geisterspielen als Fortsetzung der seit Ende Februar ruhenden Meisterschaft von Super und Challenge League. Hansjörg Schifferli

Fussball steht für den FCW (rechts Roman Buess) im Vordergrund, auch ohne Zuschauer. Heinz Diener

Die Führung des Vereins traf sich am Sitz der Keller AG in der Grüze. Es fehlte nur einer, und das erstmals seit seinem Stellenantritt auf der Schützenwiese vor 18 Jahren: Den Geschäftsführer Andreas Mösli hatte eine Blinddarmentzündung am Montagabend ins Spital gezwungen. Gestern Nachmittag war er, erfolgreich operiert, immerhin schon wieder zu Hause.