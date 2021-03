Bergholz statt Schützenwiese – Der FCW und seine Negativserien Auf dem Bergholz statt auf der Schützenwiese treffen die Winterthurer am Dienstag auf Wil. Dort geht es darum, endlich wieder mal zu gewinnen. Hansjörg Schifferli

Wie im letzten Dezember trifft der FCW am Dienstag auf dem Kunstrasen des Bergholz auf den FC Wil. Im Bild Anas Mahamid (links). Foto: Heinz Diener

Auf dem Wiler Bergholz und nicht auf der heimischen Schützenwiese unternimmt der FC Winterthur am Dienstagabend den siebten Anlauf, erstmals seit dem 3:0 im ersten Spiel 2021 in Chiasso wieder zu gewinnen. Seither hab es – vom glorreichen 6:2 im Cup in Basel mal abgesehen – vier Niederlagen und zuletzt zwei torlose Unentschieden.

Als die Winterthurer Fussballer am Montagnachmittag trainierten, taten sie es auf dem Nebenplatz mit Naturrasen. Kaum hatten sie ihre Tagesarbeit beendet, kam die Kunde, auch dieses Heimspiel werde abgetauscht – und finde nun auf dem Kunstrasen des Bergholz statt. Natürlich hätte Trainer Ralf Loose seine Fussballer auf dem Kunstrasen der «Schützi» trainieren lassen, wenn der Abtausch früher klar gewesen wäre. Jetzt sagt er einfach: «Wir müssen die Situation annehmen. Aber es ist auch Kopfsache, die richtige Bereitschaft auch auf Kunstrasen zu zeigen.» Und mit der Bereitschaft seiner Mannschaft war er auch zuletzt in aller Regel zufrieden.