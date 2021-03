Auswärts gegen den Tabellenzweiten – Der FCW unter Erfolgszwang Die Winterthurer spielen am Freitagabend in Schaffhausen ein nächstes Derby. Nach den vorwiegend mageren letzten Resultaten müssen sie gewinnen, wollen sie auch nur halbwegs optimistische Saisonziele im Auge behalten können. Hansjörg Schifferli

Könnte nach einer Fussverletzung wieder in der Startelf stehen: FCW-Captain Davide Callà gehört gegen Schaffhausen seit Dezember erstmals wieder zum Kader. Foto: Heinz Diener

Das Jahr 2021 ist bisher kein Erfolg für den FC Winterthur. Er hat zwar im Cup den FC Basel deklassiert, aber in der Meisterschaft von zehn Spielen nur zwei gewonnen, gegen den Letzten Chiasso und den Ersten GC. In der Tabelle ist er von Platz 2, den er kurz vor Weihnachten noch besetzte, auf Platz 6 abgestürzt, ziemlich weit davon entfernt, auf Dauer mit der Spitze mitzuhalten.

Zuletzt war, kaum hatte man die Grasshoppers geschlagen, das 2:3 gegen den FC Thun in Wil gleich wieder ein Rückschlag. Also lässt sich die Lage vor dem heutigen Auftritt auf dem Kunstrasen des FC Schaffhausen nur so deuten: Will der FCW in den letzten zehn Runden dieser Meisterschaft noch etwas bewegen, muss er gewinnen. Er steht also ziemlich unter Erfolgszwang.