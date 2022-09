FCW zum Test in Karlsruhe – Der FCW unterliegt dem KSC In der Nationalmannschaftspause testete der FCW gegen den Karlsruher SC aus der 2. Bundesliga. Dabei unterlagen die Winterthurer 0:4. Gregory von Ballmoos

Hekuran Kryeziu bekam ein Aufgebot für die Nationalmannschaft des Kosovos. Foto: Andy Mueller (Freshfocus)

Der FC Winterthur nutzte die Nationalmannschaftspause nochmals für einen Test. Doch dieser misslang, zumindest resultatmässig. Die Winterthurer verlieren gegen den Karlsruher SC 0:4. Zwar gehörte die erste Offensivaktion dem FCW, doch – wie so oft in dieser Saison – spielte man sie zu wenig konsequent zu Ende.

Besser machte es der KSC nach neun Minuten. Ausgerechnet der Schweizer im Dienste der Badner brachte den KSC in Führung. Simone Rapp, der in der letzten Saison noch in Vaduz spielte, traf nach einer Flanke von Fabian Schleusener per Kopf. Schleusener setzte sich auf links etwas gar leicht gegen Schättin durch.

Vier Spieler bei der Nationalmannschaft

Nach dem Rückstand wurden die Winterthurer, die in der ersten Halbzeit in einem 4-1-4-1 agierten, etwas stärken. Thibault Corbaz kam in dieser Phase auch zu zwei Abschlüssen, er traf jedoch das Tor nicht. Nach 29 Minuten machte es Marco Thiede für den KSC besser. Er traf zum 2:0. Nach einer Ecke stand er am zweiten Pfosten ganz frei und musste den Ball nur noch einschieben. Ähnlich ging es Julian Gerold kurz vor der Pause, auch er musste nur noch einschieben. Nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld wurde er von Schleusener mustergültig bedient. Nach der Pause hatte der FCW seine beste Phase. Etwas Zählbares schaute aber nicht heraus. Im Gegenteil: In der 69. Minute war es Schleusener, der seine Leistung mit einem Tor krönte. Insgesamt war der FCW dem Tabellenzehnten der 2. Bundesliga aber nicht so klar unterlegen, wie es das Resultat zeigte. Aber auch das ist ein sich wiederholendes Thema in dieser Saison.

Der FCW reiste ohne Hekuran Kryeziu, Carmine Chiappetta, Matteo Di Giusto und Pascal Hammer nach Karlsruhe. Die vier sind bei den Nationalmannschaften. Kryeziu trifft mit dem Kosovo am Samstag auf Nordirland und am Dienstag auf Zypern. Di Giusto ist für die U21-, Chiappetta für die U20- und Hammer für die U19-Nati der Schweiz aufgeboten.

Karlsruher SC – FC Winterthur 4:0 (3:0) Infos einblenden Grenke Stadion, Karlsruhe.- Tore: 9. Rapp (Schleusner) 1:0. 29. Thiede 2:0. 39. Gerold (Schleusner) 3:0. 63. Schleusner 4:0. KSC: Weiß; Jakob (70. Öztürk), Franke (70. Irorere), Gordon (70. O’Shaughnessy), Thiede (70. Brosinski); Gondorf, Geller, Schleusener (70. Rossmann); Bolay, Rapp, Gerold (70. Arase). FCW: Pukaj (46. Fayulu); Schättin (46. Diaby), Gelmi, Lekaj (46. Schmid), Goncalves; Seiler (73. Dakaj), Abedini (46. Ramizi), Corbaz (46. Arnold); Ballet, Buess (46. Kamberi), Manzambi (46. Burkart). Bemerkung: FCW ohne Kryeziu (Nationalmannschaft Kosovo), Di Giusto, Hammer und Chiappetta (alle U-Nationalmannschaften)

