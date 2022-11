1:3 gegen Lugano – Der FCW verabschiedet sich mit einer Niederlage in die Pause Das Aufbäumen nach dem frühen Rückstand war zu wenig. Der FC Winterthur verliert am Abend der Premieren in Lugano 1:3. Gregory von Ballmoos

Matteo Di Giusto war der beste Winterthurer gegen Lugano. Er erzielte ein Tor und breitete mehrere Chancen vor. Foto: Marusca Rezzonico (Freshfocus)

Premiere zum Ersten. Der FC Winterthur erzielte in Lugano zum ersten Mal in dieser Super-League-Saison einen Anschlusstreffer. Er gelang Matteo Di Giusto. Der Torschütze leitete den Angriff gleich selbst ein. Er schickte Samir Ramizi mit einem hohen Ball in die Tiefe, dieser legte ab zu Roman Buess. Der Stürmer bediente aus der Drehung wiederum Di Giusto. Der Winterthurer Offensivmann profitierte dann von der Unterstützung der Luganesi-Abwehr. Drei Spieler schauten ihm beim Spaziergang durch den 16ner zu, Allan Arigoni wollte eingreiffen, setzte sich dabei aber extrem ungeschickt auf den Hosenboden.