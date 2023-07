0:0 zum Start – Der FCW verpasst den Sieg und sieht sich mit einem Protest konfrontiert Der FC Winterthur schiesst gegen den FC Luzern trotz vieler Chancen kein Tor. Das Spiel endet 0:0, doch es könnte auch 0:3 gewertet werden. Die Luzerner haben einen Protest eingelegt. Gregory von Ballmoos

An seinem Auftritt dürfte sich die Partie noch entscheiden: Der FC Luzern legte einen Protest gegen den Einsatz von Samuel Ballet ein. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Die Aufregung war gross. Zwischen der 51. und der 69. Minute. Und auch nach Spielschluss. Denn da kam die Bestätigung, dass der FC Luzern bereits bei der ersten Unterbrechung in der ersten Halbzeit einen Protest bei Schiedsrichter Stefan Horisberger deponierte. Die Luzerner störten sich am Einsatz von Samuel Ballet. Der Winterthurer sah beim letzten Test gegen Villarreal B für eine Tätlichkeit die direkte Rote Karte, dafür hätte er nach Ansicht der Luzerner gesperrt gehört. FC Luzern-Trainer Mario Frick sagte darum nach dem Spiel, dass er mit einem Forfait-Sieg rechne.

Nach Informationen dieser Zeitung ha der FC Winterthur aber unter der Woche von der Liga die Bestätigung erhalten, dass Ballet spielen darf. Die Begründung dafür dürfte in Artikel 78 der Rechtspflegeordnung des Schweizerischen Fussball Verbands zu finden sein. Dort heisst es in Absatz 3: «Bei allen Feldverweisen infolge einer Gelb-Roten Karte sowie bei Feldverweisen (direkte Rote Karte und Gelb-Rote Karte) bei Freundschaftsspielen und Turnieren gilt der Grundsatz der automatischen Suspension nicht.» Und in Absatz 6 wird präzisiert: «Bei Feldverweisen (direkte Rote Karten und Gelb-Rote Karten) bei Freundschaftsspielen und Turnieren entscheidet die zuständige Behörde über eine allfällige Suspension oder Busse.» Ballet wird also für seine Rote Karte nicht automatisch gesperrt.

Darum spielte eben dieser Ballet und zwar von Beginn weg. Auffällig war er in der ersten Halbzeit jedoch nicht – wie alle anderen 21 Akteure auf dem Platz. Es war ein Herantasten an die neue Saison. Der Rhythmus stimmte überhaupt nicht, die Spieler kamen oftmals zu spät in die Zweikämpfe und sahen Gelb oder sie waren so viel zu spät, dass es gar nicht erst zu Zweikämpfen kam. Horisberger zeigte gleich sechsmal die Gelbe Karte. Gefährlich wurde es trotzdem nie, weil auch die Präzision im Spiel fehlte – und zwar bei beiden Teams.

Steigerung in Halbzeit 2

Besser wurde es erst nach dem Seitenwechsel. In der 51. Minute verlängerte Neuzugang Aldin Turkes einen langen Ball per Kopf genau in den Lauf von Nishan Burkart, doch der FCW-Flügel scheiterte allein vor Pascal Loretz. Es war der Beginn einer Druckphase des FCW und der Beginn des grossen Auftritts von Pascal Loretz. Der 20-jährige Luzern-Goalie zeigte, warum ihm die Verantwortlichen die Position der Nummer 1 im Tor anvertrauten. Er parierte gegen Burkart, er parierte gegen Basil Stillhart, er parierte gegen Turkes, gegen Ballet, gegen Roman Buess, gegen Safallah Ltaief – gegen gefühlt alle FCW-Offensivspieler. «Angesichts der Chancen hätten wir den Sieg verdient gehabt», sagte FCW-Trainer Patrick Rahmen nach dem Spiel. Aber Pascal Loretz habe schon einige «Riesendinger» gehalten, so der Trainer. Und Luca Zuffi, der bei seinem Comeback im Dress des FCW auch gleich die Captain-Binde trug, sagte: «Wir hätten es uns verdient mit dieser Leistung.»

Bester Mann: Pascal Loretz pariert gegen Yannick Schmid. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Chancen hätten die Winterthurer für drei oder vier Tore gehabt. Aber eben im Luzerner Tor stand dieser erst 20-jährige Loretz. Er zeigte eine beeindruckende Leistung und fast noch beeindruckendere Reflexe. Und als er doch einmal geschlagen war – dies geschah immerhin zweimal – rettete ein Mitspieler oder die Latte. Wie in der 56. Minute als Imsajl Beka einen katastrophalen Rückpass auf seinen Torhüter spielte. Der Ball landete bei Alexandre Jankewitz, dessen Versuch köpfte Marco Burch jedoch von der Linie weg. Oder in der 65. Minute als Stillhart mit seinem Kopfball nur die Latte traf. «Es wollte einfach nicht», meinte Zuffi. Die letzte wirklich gute Chanace hatte Roman Buess in der 69. Minute. Doch auch er scheiterte alleine vor Loretz.

Positiv aus Winterthurer Sicht waren – neben dem Auftritt als Ganzes – mindestens zwei weitere Punkte. Zum einen das Defensivverhalten. Der FCW liess gegen die hochgelobte FCL-Offensive mit Kevin Spadanuda, Challenge-League-Topskorer Teddy Okou und Talent Lars Villiger, bis auf den Lattenschuss von Marco Burch kurz nach Wiederanpfiff, praktisch nichts zu. Vor allem Neuzugang Stillhart zeigte bei seinem ersten Spiel auf der Schützenwiese eine sehr solide Leistung. Er blockte mehrere Schüsse, gewann viele Bälle und Kopfballduelle.

Zum anderen war da aber auch die Reaktion des FCW in der zweiten Halbzeit. Auf die schwachen ersten 45 Minuten reagierte FC Luzern-Trainer Frick mit drei Wechsel. Der FC Winterthur hingegen nur mit einer kleinen taktischen Anpassung. Die Winterthurer standen etwas höher und setzten die Gäste früher unter Druck. So gewannen sie einige Bälle bereits in der offensiven Zone. Es funktionierte deutlich besser als die drei Wechsel der Luzerner, der FCW hatte die besseren Chancen, der FC Luzern aber eben den besten Spieler.

Darum trennten sich die beiden Teams 0:0 – vorerst.

FC Winterthur – FC Luzern 0:0 (0:0) Schützenwiese.- SR: Horisberger.- 8400 Zuschauende (ausverkauft) FCW: Kuster; Siedler, Schmid, Stillhart, Diaby; Jankewitz, Zuffi; Ballet, Di Giusto (76. Ramizi), Burkart (76. Ltaief); Turkes (66. Buess). FCL: Loretz; Ottiger (46. Ulrich), Burch, Beka, Frydek; Dorn, Beloko (46. Kadak); Spadanuda (86. Breedjik), Meyer, Okou (46. Abubakar); Villiger (59. Ademi). Bemerkugen: Winterthur ohne Gelmi und Rodriguez (beide verletzt), Manzambi, Gantenbein, Chiappetta, Lüthi, Holenstein, Lekaj, Vögele und Araz (nicht aufgeboten). Luzern ohne Chader und Klidjé (beide verletzt) und Jashari (nicht aufgeboten). – 52. Lattenschuss Burch. 65. Kopfball an die Latte von Stillhart. – Verwarnungen: 4. Beloko, 17. Okou, 23. Sidler, 25. Ballet, 34. Dorn, 44. Diaby (alle Foul).

