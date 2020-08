FCW verliert Cup-Halbfinal 1:6 – Der FCW verschenkt seine Cup-Chance Der FCW startete in Basel in beide Halbzeiten schlecht und verlor schliesslich 1:6 (1:3). Das war eine herbe Enttäuschung, denn es wäre mehr möglich gewesen – auch wenn das Resultat anders aussieht. Hansjörg Schifferli

Ein geschlagener FCW-Torhüter Raphael Spiegel und jubelnde Basler: Dieses Bild gabs aus Winterthurer Sicht zu oft. Foto: Freshfocus

In den ersten vier Cupspielen dieser Saison, darunter immerhin gegen den FC St. Gallen und den FC Thun aus der Super League, hatte der FCW nicht ein Tor kassiert. Die «Null» möglichst lange stehen zu lassen – das wäre die wichtigste Basis gewesen, auch den FC Basel zumindest in Schwierigkeiten zu bringen. Und den Optimismus zu nähren, den die Winterthurer nach ihren so starken letzten Auftritten in der Meisterschaft in den St. Jakob-Park mitgebracht hatten.