Trotz mehreren Ausfällen – Der FCW will selbst in Wil punkten Gegen keine andere Mannschaft sammelte der FCW in letzter Zeit so wenige Punkte wie gegen Wil. Doch aktuell müsste er gut genug sein, auch im Bergholz nicht leer auszugehen. Hansjörg Schifferli

Der FCW spielt erstmals gegen den FC Wil des namhaften Jungtrainers Alex Frei. Foto: Freshfocus

Die Lage des FCW ist grundsätzlich erfreulich, auch nach seinem harten Re-Start mit sechs Spielen in zwei Wochen. Immerhin acht Punkte wurden in diesen Tagen gewonnen, die Leistungen waren ordentlich bis gut, jedenfalls stabil. Der Eindruck, der FCW habe in dieser Saison eine Mannschaft, die weit vorne mithalten könne, verdichtete sich. Aber es ist auch so: Die Kadenz bleibt bis Weihnachten so hoch, die Belastungen wirkt sich aus, fast in jedem Match fällt einer aus. Also fehlen zurzeit gleich mehrere Fussballer aus dem Stamm.

So fährt der FCW heute Dienstagabend nach Wil, weiterhin ohne Goalie Raphael Spiegel, die Linksverteidiger Pascal Schüpbach und Yannick Pauli sowie den zentralen Mittelfeldspieler Gezim Pepsi. Es müssen aber auch Davide Callà und Remo Buess, die beiden Spieler mit den meisten Skorerpunkten, gegen Beschwerden an Ferse oder Oberschenkel ankämpfen. Es ist also zu erwarten, dass Trainer Ralf Loose auch heute in den Fundus an Ersatzleuten greift. In der Offensive wären Innocent Emeghara und Anas Mahamid die Kandidaten, sich mal länger in erster Reihe zeigen zu können. Und ein erster bedeutenderer Einsatz wäre auch dem Nachwuchsmann Dimitri Volkart zuzumuten. Bisher war es ja so, dass das FCW-Kader sehr wohl Qualitäten in der Breite zeigte – wie schon im Sommer nach dem Re-Start.