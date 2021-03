11. Minute

Blaz Kramer kann sich sein fünftes Saisontor gutschreiben lassen, aber dieses Goal gehört Marchesano. Was der Edeltechniker da zeigt, bekommt man in der Super League selten zu sehen. Zuerst wehrt Diaw seinen Abschluss ab, Lausanne kann sich nicht befreien. Marchesano nimmt einen hohen Ball wunderbar mit der Fussspitze an, lässt einen Gegenspieler aussteigen indem er sich um die eigene Achse dreht und hat auch noch das Auge und spielt den Querpass auf Kramer. Dieser muss nur noch einschieben. Diese Aktion zeugt von der grossen Klasse des 30-Jährigen.