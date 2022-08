FC Zürich – Linfield FC – Doppeltes Aufatmen beim FCZ: Dzemaili zurück – Millionen gesichert Der FC Zürich gewinnt gegen Linfield 3:0 und bleibt garantiert bis in den November europäisch. In welchem Wettbewerb der FCZ spielen wird, entscheidet sich gegen Heart of Midlothian. Florian Raz

Das muss dem FC Zürich Aufschwung geben. Natürlich, der Meister legt bislang einen holprigen Saisonstart hin. Aber jetzt ist die Spielzeit erst wenige Wochen alt – und der FCZ hat bereits eines seiner wichtigsten Saisonziele erreicht: Er steht nach einem ungefährdeten Sieg über den Linfield FC in einer europäischen Gruppenphase.

Da ist es egal, dass sein Gegner am Donnerstagabend auf einem äusserst bescheidenen Niveau spielt. Wichtig sind die Millionen, die der FCZ als Prämien vom europäischen Fussballverband erhalten wird. Sie werden helfen, das strukturelle Defizit zu decken, mit dem der Club jeweils in eine Saison startet.

Wenn es noch eines Hinweises dafür gebraucht hätte, wo der FCZ seine Prioritäten derzeit setzt, dann gibt es Foda im Rückspiel gegen Linfield mit der Startaufstellung. Es sind die gemäss Formstand und Erfahrungsschatz momentan elf besten Spieler, die er aufs Feld stellt. Und er tut das im 3-5-2, das den meisten von ihnen noch aus der letzten Saison bekannt vorkommen sollte.

Als Belohnung darf der Trainer einen äusserst angenehmen Abend im Zürcher Sommer verbringen. Im Schatten der Haupttribüne geht ein laues Lüftchen. Und ähnlich angenehm präsentiert sich der Gegner aus Belfast.

Frühe Entscheidung

Nach 24 Minuten könnte die Veranstaltung eigentlich abgebrochen werden. 2:0 steht es zu diesem Zeitpunkt. Zusammengerechnet mit dem Hinspiel ist es bereits ein 4:0. Die 48 Anhänger, die aus Belfast mitgereist sind, nehmen es stoisch hin. Sie werden für ihre lange Anreise in der 67. Minute beinahe mit einem Ehrentreffer belohnt. Aber Yanick Brecher rettet reflexstark gegen den Abschluss von Kyle McClean aus wenigen Metern.

Auf der anderen Seite macht es Donis Avdijaj zweimal besser. Er beweist, dass er ein richtig guter Transfer werden könnte für den FCZ. Nicht nur, weil er ein ganz feiner Techniker ist. Sondern, weil er dort, wo andere Zürcher Stürmer derzeit in schwere Gedankenarbeit zu verfallen scheinen, den Ball einfach ins Tor spediert. Beim 1:0 trifft er mit dem Fuss, beim 2:0 mit dem Kopf.

Die Art und Weise, wie die Tore entstehen, müssen Foda gefallen, der von seinem Team mehr Ballbesitz und weniger Umschaltfussball fordert. Er sieht, wie sich der FCZ beim 1:0 von Goalie Brecher über acht Pässe zu Torschütze Avdijaj kombiniert. Beim 2:0 sind es vom Ballgewinn bis zum Tor sogar 16 Zuspiele. Am Ende findet Guerreros Flanke Avdijajs Kopf.

Dzemailis Comeback

Der Rest des Abends ist ein langes Warten auf die nächste Qualifikationsrunde. Unterbrochen durch den Jubel in der 75. Minute, als der arg vermisste Leader Blerim Dzemaili sein Comeback gibt. Und von Ivan Santinis 3:0 in der 84. Minute – ebenfalls nach einer langen, langen Zürcher Ballstafette.

In den kommenden zwei Wochen wird sich entscheiden, in welchem Wettbewerb der FCZ in der Gruppe antreten darf. Auf dem Weg in die Europa League stellt sich ihm Heart of Midlothian entgegen. Der schottische Vertreter hat in dieser Saison erst zwei Ligaspiele in den Beinen und dabei einmal gewonnen und einmal unentschieden gespielt.

Telegramm Infos einblenden FC Zürich – Linfield FC 3:0 (2:0)

Letzigrund. – 7904 Zuschauer.

Tore: 11. Avdijaj 1:0. 25. Avdijaj 2:0. 84. Santini 3:0.

FCZ: Brecher; Kamberi, Kryeziu, Aliti; Boranijasevic (65. Rohner), Condé (46. Hornschuh), Selnaes (75. Dzemaili), Guerrero; Marchesano (75. Santini); Avdijaj (46. Krasniqi), Tosin.

Linfield: Johns; Finlayson, Newberry, Roscoe-Byrne; Pepper (85. Millar), Mulgrew (85. Archer), Palmer (78. Clarke), Clarke; McClean (63. Vertainen); Mckee, Cooper (63. Devine).

Weil die Büetzer Buebe den Letzigrund bespielen, werden die Zürcher das Heimspiel am kommenden Donnerstag in St. Gallen austragen müssen. Das Rückspiel findet eine Woche später in Edinburgh statt.

Danach ist klar, ob Zürich in der Europa oder der Conference League spielen wird. Der Unterschied ist nicht markant, aber doch vorhanden. Die Europa League ist die zweite Stufe des europäischen Clubfussballs. Sie würde dem FCZ allein aus Uefa-Prämien knapp 4,5 Millionen Franken bringen.

Dazu locken Gegner wie Manchester United, Arsenal die beiden Römer Clubs oder Union Berlin. Und der Wert der FCZ-Spieler könnte durch Einsätze in der Europa League steigen.

Zwar bleibt Zürich im Falle eines Scheiterns garantiert die Conference League. In der aber würde das garantierte Einkommen auf rund 3,8 Millionen sinken. Und auch die möglichen Gruppengegner hätten weniger klangvolle Namen.

