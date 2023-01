2:2 in Luzern – Lange am Boden – dann erzielt der FCZ in der Nachspielzeit zwei Tore In Luzern scheint es mal wieder auf eine FCZ-Niederlage hinauszulaufen. Dann hämmert Simic den Ball zum 1:2 ins Tor und gleicht in der 93. Minute aus. Florian Raz

In letzter Sekunde doch noch ein Jubel: FCZ-Trainer Bo Henriksen. Foto: Martin Meienberger (freshfocus)

Eigentlich liegen sie schon mausetot am Boden. 0:2 lag der FC Zürich in der 89. Minute beim FC Luzern zurück. Und dann kommt dieser Roko Simic. 19 Jahre jung. Auf diese Rückrunde ausgeliehen, um die Torprobleme des FCZ zu beheben. Der Ball landet eher zufällig auf seinem Fuss. Aber wie er ihn dann per Direktabnahme ins von ihm aus gesehen hohe rechte Eck drischt, erklärt, warum er in seiner Heimat Kroatien bereits mit dem grossen Davor Suker verglichen wird.

Und die Geschichte wird noch besser. In der 93. Minute – in welcher sonst – gewinnt Aiyegun Tosin das gefühlt einzige Duell seines Spiels nach einer Zürcher Ecke. Und wieder ist es Simic, der heranbraust und zum 2:2 trifft. Der FCZ gewinnt einen Punkt, mit dem keiner mehr hatte rechnen dürfen.

Dabei scheint die Partie zuvor von Video-Assistentin Esther Staubli vor den Videoschirmen in Volketswil in die für Luzern richtigen Bahnen gelenkt zu werden. Sie sieht, was im Stadion in Luzern keiner gesehen hat: Dass Cheick Conde nach einer Stunde Pascal Schürpf leicht und den Ball gar nicht berührt. Und weil das Ganze im Zürcher Strafraum geschieht, darf Max Meyer in der 61. Minute einen Foulelfmeter verwandeln.

Das ist der Rückschlag, der den FCZ aus dem Gleichgewicht bringt. Die Folge sind Konterangriffe der Luzerner über den schnellen Sofyan Chader. Der trifft zwar einmal nur den Pfosten und vermasselt mehrfach aussichtsreiche Gelegenheiten. Als er dann in der 83. Minute doch noch ins Zürcher Tor trifft, scheint das die Entscheidung zu sein.

Aber dann kommt Roko Simic.

