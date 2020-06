Halbzeitfazit

Verkehrte Welt in St. Gallen: Die Espen stürmen von Beginn weg nach vorne und erspielen sich zahlreiche Chancen. Die beste Möglichkeit hat Cedric Itten mit einem Lattenknaller von ausserhalb des Strafraums. Der FCZ braucht lange um ins Spiel zu finden und kommt mit dem St. Galler Tempo nicht klar. Doch prompt folgt die kalte Dusche für das Heimteam. Nach einem Eckball steigt Kramer am höchsten und köpft den Ball ins Tor. FCSG-Verteidiger Rüfli ist aber noch entscheidend dran und so wird der Treffer als Eigentor gewertet.