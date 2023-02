FC Zürich - FC Winterthur – Der FCZ kommt nur zu einem Remis gegen den Aufsteiger Der FC Zürich konnte sich gegen den FC Winterthur trotz vielen Vorteilen kaum Chancen erspielen. Er muss sich am Schluss mit einem 1:1 begnügen. Ueli Kägi

FCZ-Goalie Yanick Brecher hält den Punkt für Zürich fest. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Im Zürcher Derby gegen Winterthur hatte der FC Zürich viele Vorteile: Er hatte deutlich mehr Spieltanteile, er schlug massiv mehr Flanken und Eckbälle – und trotzdem konnte er das Spiel im Letzigrund nicht gewinnen. Der Match endete 1:1.

Der FCZ tat sich schwer, seine Vorteile in Tore umzusetzen. Richtig gute Chancen konnte er sich gegen die stark verteidigenden Winterthurer kaum erspielen. Die Führung gelang den Stadzürchern in der 32. Minute, als sich Tosin einen Steilpass vor Winterthurs Goalie Kuster erlaufen konnte und aus spitzem Winkel zum 1:0 traf. Etwas später allerdings stand es bereits 1:1.

Winterthur war in der ersten Halbzeit lange kaum in die Nähe des gegnerischen Strafraums gekommen, nützte aber dann gleich den ersten guten Angriff aus. Nach feiner Vorarbeit von Di Giusto scheitere Ardaiz mit seinem Schuss am auf der Torlinie stehenden Omeragic, den Abpraller aber vermochte Ramizi zu verwerten.

Das Telegramm Infos einblenden FC Zürich - FC Winterthur 1:1 (1:1)

Letzigrund. - 13’690 Zuschauer. SR: Cibelli.

Tore: 32. Tosin 1:0. 39. Ramizi 1:1.

FC Zürich: Brecher; Omeragic, Katic, Aliti (46. Kamberi), Boranjasevic (46. Rohner), Condé, Seiler (81. Hornschuh), Guerrero; Marchesano (74. Simic); Tosin, Okita (91. Ligué).

FC Winterthur: Kuster; Gonçalves (67. Gantenbein), Schmid, Lekaj, Diaby; Ramizi (57. Ballet), Arnold, Burkart (46. Abedini); Di Giusto (81. Rodriguez); Buess (67. Ltaief), Ardaiz.

Verwarnungen: 16. Ramizi. 31. Aliti. 42. Schmid. 44. Arnold. 56. Condé. 62. Lekaj. 73. Seiler. 93. Ballet.

Bemerkungen: FCZ ohne Krasniqi (gesperrt), Dzemaili, Guzzo, Santini und Selnaes (verletzt). Winterthur ohne Fayulu, Kryeziu, Pukaj (verletzt).

In der zweiten Halbzeit spielte der FC Zürich 30 Minuten lang fast ausnahmslos in eine Richtung, war aber bei seinen Bemühungen weiter ideenlos und blieb deshalb vor dem Tor blass. In der Schlussphasse hatte der Meister gar Glück. Nach einem Konter in der 78. Minute scheiterte Winterthurs Gantenbein mit seinem Kopfball am stark reagierenden FCZ-Goalie Brecher. Kurz danach war es Winterthurs Stürmer Ardaiz, der den Ball aus wenigen Metern nicht über die Linie bugsieren konnte.

So endete der dritte Vergleich zwischen den Teams in dieser Saison zum dritten Mal mit einem Unentschieden. Die beiden Mannschaften stehen weiterhin am Ende der Rangliste, jetzt aber nur noch einen Punkt hinter dem achtplatzierten Sion.

