Der Rückkehrer steht auf dem Platz

Blerim Dzemaili wird heute im St.-Jakob-Park von Anfang an auflaufen. Am 16. Juli 2003 debütierte der Mittelfeldspieler in der Super League für den FCZ. Danach zog es ihn in die weite Fussballwelt. Er spielte in England, Italien, China und der Türkei. Nun ist er zurück bei seinem Ausbilderclub - und möchte mithelfen, dass das Punktekonto seines FCZ weiter aufgestockt wird.