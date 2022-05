Breitenreiter zu Hoffenheim – Der FCZ muss eine riesige Lücke füllen Nach nur elf Monaten zieht es den Trainer schon wieder zurück in die Bundesliga – der FCZ dagegen steht vor der grossen Herausforderung, einen passenden Nachfolger zu finden. Thomas Schifferle Florian Raz

Tschüss! André Breitenreiter verabschiedet sich nach nur elf Monaten aus Zürich, nachdem er den FCZ zum 13. Meistertitel geführt hat Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Auf der Seite des FC Zürich tönt es auf den ersten Blick geschäftsmässig: «Stellungnahme zum Abgang von André Breitenreiter.» Bei der TSG Hoffenheim heisst es: «Willkommen, André.»

Jetzt ist er also weg, mit einem Vertrag bis zum Sommer 2024 im Kraichgau. Am neuen Ort wird der 48-jährige Hannoveraner mit warmen Worten begrüsst. Alexander Rosen, Direktor Profifussball in Hoffenheim, schwärmt von Breitenreiters «fachlicher Expertise», von seiner «einnehmenden, empathischen Art». Und er schreibt: «Er steht für Teamspirit, Leidenschaft und Kommunikation.»