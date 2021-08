Dritter Sieg im dritten Spiel – Der FCZ überzeugt mit neuem Selbstverständnis auch in Luzern Wieder gewinnen die Zürcher mit zwei Toren Vorsprung. Das Team wirkt souverän und der Club geerdet. Und doch sieht Trainer Breitenreiter noch viel Potenzial für Verbesserungen. Marcel Rohner

Ein Sinnbild für dieses Spiel: Mirlind Kryeziu (Nr. 31) bejubelt das 1:1, nachdem er das Gegentor verschuldet hat. Foto: Christian Merz (Keystone)

Es waren lange Monate, sogar Jahre. Eine Zeit, in der der Blick auf die Tabelle nicht immer Freude machte beim FCZ. Je höher die Ansprüche, desto tiefer die Platzierung. Vielleicht hilft es, dass diesen Sommer niemand die Worte «Spitzenclub» oder «Europacup» in den Mund nahm. Der FCZ scheint geerdet.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Und so steht er nach drei Spielen auf Platz 2, er hat Lugano, Lausanne und Luzern geschlagen, keine Spitzenmannschaften, aber Teams, gegen die er es in den letzten Jahren schwer hatte. Teams, die er, geht es nach dem eigenen Selbstverständnis, abhängen sollte.

«Was in den ersten drei Spieltagen passierte, weiss am Ende kein Mensch mehr», sagt André Breitenreiter, der Trainer der Zürcher, der das Verlieren mit diesem Team noch nicht kennt. Auch an diesem Sonntag gibt es einen Sieg mit zwei Toren Vorsprung, und doch sagt er: «Jeder hat gesehen, dass wir noch viel zu verbessern haben.» Es stört ihn, dass er sich so oft auf Goalie Yanick Brecher verlassen muss.

Dieser FCZ ist anders als der der letzten Saison

Gegen Luzern wird der FCZ früh gebremst, Ousmane Doumbia verliert im Mittelfeld den Ball, die Fehlerkette geht bei Mirlind Kryeziu weiter, der etwas unbeholfen unter diesem durchspringt und Filip Ugrinic das erste Tor ermöglicht. «Am Anfang war es nicht mein Spiel», sagt der Innenverteidiger. Einmal verdribbelt er sich auch noch, Luzern könnte früh 2:0 führen.

Was der 24-Jährige sagt, dass es am Anfang nicht sein Spiel war, gilt für die ganze Mannschaft, er ist einfach Sinnbild davon. Die Aktion zum 0:1 passt so gar nicht zu dem, was FCZ in den ersten beiden Spielen ausstrahlte, erstmals in dieser Saison liegt er im Rückstand.

Das nimmt ihm kurz etwas Wind aus den Segeln. Doch dieser FCZ ist anders als der der letzten oder vorletzten Saison, er findet schnell wieder zu seinem Spiel. Kryeziu macht seinen Fehler gut, als er eine Flanke Adrian Guerreros einnickt. Für den Zuzug aus Lugano ist es die vierte Torbeteiligung im dritten Spiel. Lange litten die Zürcher auf den Aussenpositionen, unter Breitenreiter sind sie ein Schlüssel zum Erfolg.

Auch der Gegner ist am Sonntag ein Faktor dazu. Martin Frydek trifft Becir Omeragic im Strafraum, Blaz Kramer darf antreten und trifft im Nachschuss. Der Slowene bejubelt seinen Treffer intensiv vor der pfeifenden Kurve der Luzerner, er provoziert, erst den Zeigefinger auf die Lippe, dann beide an die Ohren, mir egal, was ihr ruft.

Jetzt kommt Leitner aus der Bundesliga

Es kommt das, was Breitenreiter meint, wenn er davon spricht, dass es noch viel zu verbessern gibt. Der FCZ hat auch das Glück, dass Brecher einen sehr guten Tag einzieht. Denn vorne verpasst er lange die Entscheidung. Nikola Boranijasevic vergibt eine gute Chance, Kryeziu verpasst sein zweites Tor knapp, Guerrero schiesst aus elf Metern weit drüber. Erst 15 Minuten vor Schluss trifft Antonio Marchesano, Luzern-Goalie Vaso Vasic macht beim Freistoss keine gute Figur.

Der Sieg des FCZ ist verdient, zwei Wochen vor dem Derby gegen GC darf er ruhige Tage geniessen. Mit Moritz Leitner wird ein weiterer Mittelfeldspieler zum Team stossen. Der frühere U-21-Nationalspieler Deutschlands ist der neuste Transfer und im Mittelfeld zu Hause. Einst bestritt er für Dortmund unter Jürgen Klopp und dann unter Thomas Tuchel über 50 Spiele, zuletzt spielte der 28-Jährige in Augsburg. Noch sieht der FCZ nicht so aus, als würde er im Mittelfeld viel Hilfe benötigen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.