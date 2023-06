Marinko Jurendic – Der FCZ verliert seinen Meister-Sportchef nach Deutschland Mitten in der Transferperiode gibt Marinko Jurendic den Wechsel zum FC Augsburg bekannt. Er soll die Kaderplanung noch beenden. Sein Nachfolger wird erst gesucht. Florian Raz

Es geht eben doch auseinander: Marinko Jurendic wird den FC Zürich in Richtung Deutschland verlassen. Foto: Ela Çelik (Tamedia)

Das Angebot ist erst letzte Woche bei ihm gelandet. Aber Marinko Jurendic hat nicht lange gebraucht, um zu spüren: Das ist eine Aufgabe, die er unbedingt annehmen will. Und so wird der bisherige Sportchef des FC Zürich am Mittwoch als neuer Sportdirektor des FC Augsburg verkündet.

Er soll beim deutschen Bundesligisten Bindeglied sein zwischen Stephan Reuter, dem Geschäftsführer Sport, und Trainer Enrico Maassen. Jurendic wird begleitet von Heinz Moser, dem bisherigen Leiter Entwicklung auf dem FCZ-Campus, der in Augsburg eine ähnliche Funktion übernimmt.

Es ist ein bedeutender Abgang für den FCZ. Jurendic mag kein Lautsprecher sein. Aber deswegen ist er seit seinem Amtsantritt 2020 nicht weniger wichtig im Gefüge des Clubs. Als nachdenklicher Planer kann er die Leidenschaft des Clubpräsidenten Ancillo Canepa erden.

Er muss darum als ein bedeutender Baumeister jener Mannschaft gelten, die 2022 so überraschend zum Meistertitel gestürmt ist. Er hat allerdings auch den Fehlentscheid mitverantwortet, Franco Foda als Nachfolger von Meistertrainer André Breitenreiter zu engagieren.

Offizieller Wechsel erst am 1. August

Um seinen bisherigen Club nicht mit abgesägten Hosen dastehen zu lassen, will Jurendic die aktuelle Kaderplanung noch zu Ende führen. Auf der Website der Augsburger heisst es, er werde seine Arbeit «offiziell» zum 1. August aufnehmen. Eine Formulierung, die fast so klingt, als ob er inoffiziell schon vor dem Schweizer Nationalfeiertag ein paar Telefonate für die Augsburger führen werde.

Es ist jedenfalls ein Wechsel im gestreckten Galopp, den Jurendic hinlegen muss. Mit zwei Clubs, die beide mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison stehen. Der FCZ startet am 19. Juni mit Leistungstests in die Sommervorbereitung.

Zwei offensichtliche Kandidaten heissen Bickel

Jurendic selber soll von der Anfrage aus Deutschland überrascht worden sein. Entsprechend wenig Vorlaufzeit hatte der FCZ, um sich mit der neuen Situation auseinanderzusetzen. Der Club mag sich nicht gross äussern. Ausser, dass Nachfolger für Jurendic und Moser gesucht werden.

Zwei der offensichtlichsten Kandidaten heissen Bickel. Thomas Bickel war bereits von 2016 bis 2020 Sportchef des FCZ. Danach wurde er von Jurendic abgelöst, ist aber bis heute als Chefscout im Club angestellt.

Und dann wäre da noch Fredy Bickel, der Sportchef, mit dem der FCZ 2006, 2007 und 2009 Meister geworden ist. Er wartet seit April 2020 auf einen neuen Job, seit er als Geschäftsführer der Grasshoppers gehen musste.

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

