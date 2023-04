Engagierte Schüler in Winterthur – Der Fötzelclub putzt am Mattenbach Nach einem Film über Plastik gründeten vier Schulkinder einen Fötzelclub. Einmal pro Monat fötzelten sie am Mattenbach. Nun steht der Übertritt in die Oberstufe an. Delia Bachmann

Menschenkette am Mattenbach: Die Güseltour ist für die Mitglieder des Fötzelclubs auch ein soziales Event. Foto: Madeleine Schoder

Jonas Müller findet auf den ersten Metern der Fötzeltour einen Kaffeelöffel. Silbern blitzt es aus seiner ausgestreckten Faust, als er die steile Böschung hochklettert. «Jonas ist schon zwei Mal in den Bach gefallen», erzählt Lya-Kalani Rüegger oben am Weg, während dieser den Löffel in den noch leeren Leiterwagen legt. Robin Höhener steht noch unten am Bach. Mit der Greifzange streckt sie sich nach einer Schutzmaske am anderen Ufer. Mehrmals greift die Schülerin ins Leere, ehe sie über den Mattenbach springt.