Streit wegen Eric Zemmour – Der französische Wahlkampf polarisiert in der Romandie Rechte Kreise hofieren den nationalistischen Kandidaten für die Präsidentschaft, Linke gehen gegen ihn auf die Strasse. Die politische Kultur leidet unter der Konfrontation. Philippe Reichen aus Lausanne

Sie sehen in ihm einen Faschisten: Genferinnen und Genfer demonstrieren am 24. November gegen einen Auftritt Eric Zemmours. Foto: Martial Trezzini (Keystone)

Frankreich geht es schlecht. Das Land wirkt reformunfähig, zerstritten, geschwächt. Im April stehen Präsidentschaftswahlen an. Vor allem zwei Konkurrenten werden das amtierende Staatsoberhaupt Emmanuel Macron nicht schonen: Marine Le Pen und Eric Zemmour. Beide vertreten die äusserste Rechte. Während Le Pen gegen Macron vor fünf Jahren eine Niederlage erlitt, hat Eric Zemmour bereits angedeutet, dass er in Sachen aggressive Wahlkampfführung neue Massstäbe setzen will.

«Der Wahlkampf wird sehr hitzig», sagt der Genfer Politologieprofessor Pascal Sciarini. Auf die Romandie strahlt vor allem das hemmungslose Auftreten von Eric Zemmour schon heute aus. Dabei hat der Wahlkampf erst begonnen und wird in den kommenden Monaten noch eine ganz andere Dynamik bekommen. Vor allem rechten Politikern könnte Zemmour ein Vorbild sein, mit derselben Aggressivität aufzutreten. Der in der Romandie im Allgemeinen respektvolle Umgang zwischen dem rechten und linken Lager könnte verloren gehen. Bereits kam es zu einer Kontroverse mit heftigen Nachwirkungen.

«Mein Auftritt in Genf wurde nur von einer linken Elite verhindert.» Eric Zemmour, französischer Präsidentschaftskandidat

Genfs Stadtregierung verbot Eric Zemmour im November, in einem der Stadt gehörenden Restaurant aufzutreten. Für Hassreden wolle man keine Plattform bieten, rechtfertigte die Stadtpräsidentin den Entscheid. Zemmour, wegen Rassendiskriminierung rechtskräftig verurteilt, reagierte gereizt. Der Zeitung «Le Temps» sagte er: «Mein Auftritt wurde nur von einer linken Elite verhindert. (…) Das sind alles dieselben. Diese Leute haben gute Gründe, Angst zu haben, aber nicht vor mir. Sie haben Angst vor den Problemen, die ich aufzeige und die die politische Klasse seit Jahren ignoriert.»

Eric Zemmour hielt im Genfer Hotel Hilton vor potenziellen Wahlkampfspendern eine Rede und tauschte sich mit Schweizer Politikern aus. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Schliesslich kam Zemmour doch noch nach Genf. Die SVP-Nationalräte Roger Köppel und Yves Nidegger hofierten ihn. Köppel publizierte in der «Weltwoche» ein Interview. Weil mit Jean Romain auch ein freisinniger Politiker Zemmour traf, war die FDP Genf gezwungen, eine Stellungnahme zu publizieren. «Die FDP Genf hat ein Treffen mit Herrn Zemmour weder gewünscht noch organisiert noch akzeptiert. Es war die rein persönliche Initiative eines FDP-Mitglieds, Herrn Zemmour zu treffen», schrieb die Partei.

Zensurvorwurf gegen Linke

Es sei richtig, Politikern wie Zemmour keine Plattform zu bieten, sie passten nicht nach Genf, fanden linke Genfer Politiker, darunter SP-Ständerat Carlo Sommaruga. Die Zeitung «Le Temps» kritisierte diese Haltung scharf. Eine Genfer Journalistin bezeichnete den Umgang mit Zemmour als «neuen linken Katechismus». Die «Zensur» breite sich aus, und all jene würden «über den Haufen geschossen, die die herrschende Moral infrage stellen».

Die Zeitung «Le Temps» beschäftigt sich seither intensiv mit Zemmour und gab auch seine Bewunderung für die Schweiz wieder. «Ich will dem Volk das Recht auf Meinungsäusserung zurückgeben, wie die Schweiz dies tut. Ich liebe die Schweiz. Es ist ein Land, das seine Wurzeln und seine Identität pflegt», sagte Zemmour der Zeitung in einem ausführlichen Interview.

Dem grünen Genfer Staatsrat Antonio Hodgers wurde das zu viel. Er forderte die Zeitung in den sozialen Medien auf, die Artikel über Zemmour doch zu reduzieren. «Die Faszination von Journalisten für Populisten fällt mir immer wieder auf», sagt Hodgers. Zum Phänomen Zemmour bot er der französischen Zeitung «Le Monde» einen Meinungsbeitrag an, doch deren Chefredaktor habe ihm gesagt, dass er «über Zemmour nichts mehr publiziert», so Hodgers.

«Eric Zemmour ist einfach ein zusätzlicher SVP-Politiker.» Antonio Hodgers, Genfer Staatsrat (Grüne)

Dass Zemmour mit seinem Wahlkampf in Frankreich die Westschweizer Politik als Ganzes nachhaltig aufmischt, glaubt Staatsrat Hodgers nicht. Vielmehr würden Schweizer Politiker realisieren, dass die Schweiz wegen der SVP-Kampagnen der letzten Jahre heute stärker rechtskonservativ geprägt sei als Frankreich, analysiert der Genfer. Ausdruck davon seien die Annahme der Minarett- und der Masseneinwanderungsinitiative, das Aufhängen der Schäfchenplakate und heute auch die Konstruktion eines Stadt-Land-Grabens. «Eric Zemmour ist einfach ein zusätzlicher SVP-Politiker», so Hodgers.

«Die Auftritte von Frankreichs konservativen Rechten bestärken Politiker von der SVP und vom Mouvement Citoyens Genevois, mobilisieren aber auch die Linken.» Pascal Sciarini, Politologieprofessor an der Universität Genf

Politologieprofessor Pascal Sciarini ist einer der Tausenden Schweiz-Franzosen, die bei den Präsidentschaftswahlen an die Urne gehen werden. Er sagt: «Natürlich bestärken die Auftritte von Frankreichs konservativen Rechten die Politiker von der SVP und vom Mouvement Citoyens Genevois. Sie mobilisieren andererseits aber auch die Linken.»

Was Zemmour anbelangt, kommt Sciarini zu einem ähnlichen Schluss wie Staatsrat Hodgers. Er sagt: «Zemmour ist subtil, kultiviert und geht durchdacht vor, aber seine aggressiv nationalistische Abschottungspolitik geht nicht weiter als jene der SVP. Auf Zemmour hat in der Romandie niemand gewartet.»

