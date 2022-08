Anwohner wehren sich gegen Luxushotel – Der Friesenberg ist nicht Dubai Die Hotelkette will im Familienquartier am Rand von Zürich eine Partydestination etablieren. Doch die Nachbarn rebellieren gegen Dauerbeschallung am Pool und aufheulende Ferraris. Tina Fassbind

Party-Location mit Geissengehege: Das Hotel Five – ehemals Hotel Atlantis – liegt in einer Wohnzone am Fuss des Uetlibergs in Zürich. Foto: Ela Çelik

Es ist Sommer, fast 30 Grad warm, und am Himmel ist kein Wölkchen zu sehen. Perfekte Poolparty-Bedingungen also. Doch die Szenerie, die sich an diesem Wochenende im neuen Luxushotel Five in Zürich – dem ehemaligen Atlantis – zeigt, hat so gar keine Ähnlichkeit mit den «Summer Ice Pool Partys», die bei der Eröffnung des Hauses Ende Juni in Aussicht gestellt wurden.