Landwirtschaftliche Genossenschaften – Der Fusion schriftlich zugestimmt Die Landi Neftenbach AG schliesst sich rückwirkend per 1. Januar 2020 mit der Landi Weinland Genossenschaft zusammen. Nadja Ehrbar , Roland Müller

Die Landi Weinland in Marthalen. Archivbild: Urs Jaudas

Die Landi Neftenbach AG fusioniert rückwirkend per 1. Januar 2020 mit der Landi Weinland Genossenschaft. Der entsprechende Antrag an die Generalversammlung sei deutlich angenommen worden, heisst es in einer Mitteilung der Landi Weinland Genossenschaft.