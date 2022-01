Zu früh für Ende der Maskenpflicht – Der GDK-Präsident will mit grossen Lockerungsschritten zuwarten Lukas Engelberger, Präsident der Gesundheitsdirektoren-Konferenz, kritisiert die von Bundesrat Berset angekündigten Lockerungen als «sehr optimistisch».

Lukas Engelberger, Präsident der Konferenz der Gesundheitsdirektoren, will noch keine grossen Lockerungsschritten der Pandemie-Schutzmassnahmen. (Archivbild) Foto: Peter Klauzner (Keystone)

Lukas Engelberger, Präsident der Gesundheitsdirektoren-Konferenz, will mit grossen Lockerungsschritten der Pandemie-Schutzmassnahmen noch zuwarten. Die von Bundesrat Alain Berset angekündigten Lockerungen nannte er «in der Tonalität sehr optimistisch».

Damit wecke der Bundesrat Erwartungen, sagte Engelberger im Interview mit dem «SonntagsBlick». Die Massnahmen verhinderten einen Kollaps der Spitäler und sollten systemrelevante Betriebe schützen. «Deshalb müssen wir mit den grossen Lockerungsschritten zuwarten, bis der Höhepunkt der Omikron-Welle erreicht ist.»

Unbeliebte Maskenpflicht

Er habe Verständnis dafür, dass Berset zur Aufhebung der Quarantäne und der Homeoffice-Pflicht keine neue Konsultation der Kantone durchführe. Eine Aufhebung von 2G und der Zertifikatspflicht im Inland hingegen dürften nicht ohne Vernehmlassung beschlossen werden.

Nachdem Grossbritannien und Dänemark die Maskenpflicht aufgehoben habe, solle die Schweiz nicht nachziehen. «Die Maskenpflicht ist unbeliebt», räumte der Baselstädter Gesundheitsdirektor ein. «Doch sie ist ein relativ milder Eingriff in unsere Freiheiten.»

«Wir sind jetzt nicht einfach aus dem Schneider», mahnte Engelberger. In seinem Kanton seien die Intensivstationen zwar stabil. Doch die Spitaleintritte hätten in der vergangenen Woche um fast ein Drittel zugenommen. «Es ist also ein uneinheitliches Bild.»

«Nicht wie ein Krieg»

Engelberger warnte davor, die Pandemie voreilig für beendet zu erklären. «Die Pandemie endet nicht wie ein Krieg mit einem Waffenstillstand um zwölf Uhr mittags.» Sie ebbe ab, und neue Mutationen könnten die Lage auch wieder verschlechtern.

