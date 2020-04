Was junge Männer wollen – Der geilste Siech hat die meisten Frauen Was bedeutet heute Männlichkeit? Wir haben bei Berufsschülern nachgefragt. Lucie Machac

Ob der Sex auch gut war, interessiert in diesem Alter weniger. Hauptsache, die Kollegen wissen , dass man Sex hatte. Foto: Doris Fanconi

Sie sollen sensibel sein, aber auch Machos. Sie sollen den ersten Schritt machen, aber ein Nein sofort akzeptieren. Sie sollen Kinder erziehen und gleichzeitig genug Geld heimbringen. Es sind harte Zeiten für junge Männer. Ihre Väter mussten nicht halb so viele Ansprüche erfüllen. Seit der #MeToo-Debatte stehen zudem nicht nur übergriffige Grüsel und Jungmachos am Pranger, sondern die Männlichkeit an sich. Vorgestrig soll sie sein, oft sogar schädlich, sprich toxisch, heisst es in der öffentlichen Debatte.