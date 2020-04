Pirol an der Thur gesichtet – Der gelbe Flötist ist zurück im Auenwald Tausende Kilometer weit fliegt der Pirol jedes Jahr zwischen Afrika und Europa hin und her. Nun ist er wieder in der Region – vor allem zu hören. Markus Brupbacher

Der Pirol, gezeichnet von Magnus von Wright (1805–1868). Foto: PD

Nur die Baumkronen der hohen Eschen leuchten noch in der Abendsonne. Unten am Boden des Auenwaldes liegt schon der Schatten, der Duft des blühenden Bärlauchs liegt in der Luft. Da und dort fällt doch noch ein Sonnenstrahlbündel bis auf den Waldboden und beleuchtet die weissen Blüten wie ein Scheinwerfer.