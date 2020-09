Budget 2021 Wiesendangen – Der Gemeinderat beantragt höhere Steuern Der Steuerfuss in der Gemeinde Wiesendangen soll ab nächstem Jahr um zwei Prozentpunkte auf 92 steigen. Grund dafür sind unter anderem höhere Gesundheitskosten. Rafael Rohner

Trotz Nebel, die finanziellen Aussichten sind gut: Einfamilienhaus-Quartier im Osten von Wiesendangen. Foto: Urs Jaudas

Der Gemeinderat in Wiesendangen rechnet ab nächstem Jahr mit deutlich höheren Ausgaben im Bereich Gesundheit. Es sei mit einem Kostenanstieg von 660’000 Franken zu rechnen, schreibt das Gremium in einer Mitteilung. Gleichzeitig würden im Vergleich zu diesem Jahr gewisse Sondereffekte wegfallen, so etwa die höhere Jubiläumsausschüttung der Zürcher Kantonalbank.