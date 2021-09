Gemeindeversammlung Stammheim – «Der Gemeinderat ist zwar im Recht, aber …» Der Gemeinderat wird die Grüngutsammlung in Stammheim einführen. Das finden nicht alle gut. Deshalb lancieren einige Gegner eine Petition. Eva Wanner

In anderen Gemeinden (im Bild: Rickenbach) schon Realität – in Stammheim zwar auch bald, aber nach wie vor umkämpft: die Grüngutsammlung. Bild: Marc Dahinden

Es geht ihnen schon auch um die Grüngutsammlung an sich. Aber nicht nur. Das sagten zwei Männer am Rande der Gemeindeversammlung von Stammheim am Mittwochabend. Sie und acht weitere Personen haben eine Anfrage in Sachen Grüngut an den Gemeinderat gestellt.

«Der Gemeinderat ist zwar im Recht», sagte einer der beiden. Denn die Behörde darf die Umstellung vom Bring- auf das Holsystem in eigener Kompetenz beschliessen. «Aber demokratisch war das nicht.» Das Volk im Februar via Information im Mitteilungsblatt vor vollendete Tatsachen zu stellen, das sei falsch. Sie hätten sich Mitsprache gewünscht – und holen sich diese nun rückwirkend: Sie lancieren eine Petition.