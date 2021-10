Budget in Turbenthal – Gemeinderat von Turbenthal will die Steuern senken Eindringlich warnte der Gemeindepräsident letztes Jahr vor einem Finanzloch. Jetzt soll der Steuerfuss überraschend wieder sinken. Rafael Rohner

Schöne Aussichten: In Turbenthal können die Einwohner mit tieferen Steuern rechnen. Foto: Marc Dahinden

Vor gut einem Jahr schlug Gemeindepräsident Georg Brunner (FDP) per Mitteilung alarmistische Töne an. Die Steuern könnten in den nächsten Jahren in Turbenthal um acht Prozentpunkte steigen, warnte er. Ab dem Jahr 2022 drohe ein Steuerfuss von 130 Prozent. Corona-Pandemie, Investitionen und der Finanzausgleich würden die Gemeinde über Gebühr belasten. Kurz darauf wurde – auch deshalb – der Schlossguet-Umbau an der Gemeindeversammlung abgelehnt.

Nach einer kurzzeitigen Erhöhung für 2021 um vier Prozentpunkte passiert jetzt das Gegenteil: Der Gemeinderat will den Steuerfuss auf nächstes Jahr um zwei Prozentpunkte senken. Der Gesamtsteuerfuss würde damit auf 124 Prozent sinken, denn die beiden Schulgemeinden beantragen gleichbleibende Steuerfüsse. Darüber entscheiden werden die Gemeindeversammlungen am 13. Dezember.