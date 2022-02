Immobilien in Wildberg – Der Gemeinderat will mindestens 3,1 Millionen Franken für dieses Bauland Ein Landstück mitten in Ehrikon soll an den Meistbietenden gehen. Anwohnerinnen und Anwohner sehen die Pläne des Gemeinderats kritisch. Rafael Rohner

Das Grundstück am Bruggetweg mit dem gelblichen Einfamilienhaus (Bildmitte) liegt im Dorf Ehrikon und kann überbaut werden. Foto: Madeleine Schoder

Der Gemeinde Wildberg gehört in Ehrikon ein hübsches Stück Land. Ein Einfamilienhaus und eine Garage stehen darauf, rundherum gibt es viel Platz für einen Garten und Bäume.

Nun will der Gemeinderat das Grundstück an den Meistbietenden verkaufen. Die durch die Vermietung erzielte Rendite sei ungenügend, und die Gemeinde brauche das Land auch längerfristig nicht, sagte Gemeindepräsident Dölf Conrad an einer online übertragenen Informationsveranstaltung am Mittwochabend.