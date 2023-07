Kolumne Stadtverbesserin – Der Gestank als Chance Anwohnenden stinkt das Schützi-Gras gewaltig. Dabei könnte der FCW das Problem nutzen, findet die Stadtverbesserin. Valérie Jost

Der geschnittene Schützi-Rasen sorgte in der Nachbarschaft für Naserümpfen. Foto: Patrick Gut

Da gab es mächtig Stunk im Stadtmelder: Anwohnende aus dem Brühlberg-Quartier klagten kürzlich über einen «unerträglichen Gestank», der von ennet der Eulach bei der Schützenwiese herüberwehe. Verantwortlich dafür war die Mulde, in welcher der Grasschnitt gelagert wird.

Anders als auf einer Schulhauswiese darf das Schnittgut auf der Schützi nicht liegen bleiben, sondern muss aufgenommen werden. Nur so erfüllt der Platz die Anforderungen eines Super-League-tauglichen Rasens. Schuld am Gestank ist also eigentlich der Erfolg des FCW, der letztes Jahr glorreich in die höchste Schweizer Liga zurückgekehrt ist. Jetzt spielt doch nicht so gut, heinamal!

Im Gegensatz zu den FCW-Fans, die dem Club die Saisonkarten praktisch aus der Hand gerissen haben, ist dieser Erfolg dem Gras natürlich egal. Es gärt weiter fröhlich vor sich hin und kümmert sich nicht im Geringsten um irgendwelche Auf- und Abstiege oder darum, wie sich seine Ausdünstungen auf die geplagten Anwohnenden auswirken.

«Ratatouille du capitaine»

Es reicht aber nicht, die Mulde wegen der Beschwerden nun einfach zuzudecken oder sie näher ans Spielfeld zu stellen. Warum den Gärungsprozess nicht einfach nutzen? Das wäre doch nachhaltig!

So könnte das Sportamt da, wo bisher die Mulde stand, einen Gemüsegarten anlegen. Dieser würde regelmässig mit dem Graskompost gedüngt. Der FCW könnte hier lokale Kartoffeln, Rüebli und Kräuter anbauen, welche man mit einem Abo ernten dürfte – quasi als Trostpreis für jene Fans, die keine Saisonkarte mehr ergattern konnten. So hätten sie, wenn schon keinen reservierten Sitzplatz, doch etwas Eigenes mit FCW-Flair von der Schützi. Der Stadtverbesserin schwebt ein neues Gericht vor: «Ratatouille du capitaine»!

Oder man bleibt bei einem noch viel fussballnäheren Lebensmittel: dem Bier. Am Innovationsstandort Winterthur liesse sich bestimmt eine Mikrobrauerei finden, die ein Original-FCW-Gras-Craft-Bier brauen könnte. Der Spezial-Gerstensaft made in Winterthur fände bestimmt auch ausserhalb der Fussball-Grossstadt guten Absatz. Die Stadtverbesserin denkt da an eine weitere nahe Grossstadt, deren Hipster-Gemeinschaft nach solch kulinarischen Neuheiten förmlich lechzt …

