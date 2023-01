Aufgefallen im Wahlkampf – Der GLP ist die Schützenwiese zu wenig grün Viele wollen teilhaben am Erfolg des FCW, auch die Politik. Nur was, wenn die Sitze die Farbe der politischen Konkurrenz haben? Gregory von Ballmoos

Wünscht sich offensichtlich neue Clubfarben für den FC Winterthur: Die GLP. Foto: Screenshot GLP

Der FC Winterthur schaffte im letzten Jahr Historisches. Zum ersten Mal nach 37 Jahren spielen die Winterthurer wieder in der höchsten Liga. Die Euphorie hat die halbe Stadt angesteckt. Das Publikum jubelt, die Tribünen sind voll. Erfolg macht bekanntlich sexy. Das lockt auch Trittbrettfahrer an. So verschickten gleich mehrere Stadträte Weihnachtskarten mit einem Sujet des Winterthurer Stadions.