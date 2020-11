Ant Financial strebt den Kapitalmarkt an – Der grösste Börsengang der Welt rückt näher Die ehemalige Finanztochter von Alibaba soll an den Börsen Shanghai und Hongkong gelistet werden und nicht an der Wall Street. Das Finanzunternehmen wickelt ein Zahlungsvolumen ab, das 25-mal grösser ist als jenes von Paypal. Christoph Giesen Peking

Das Logo der Ant Group am Gebäude der Hauptverwaltung des Finanzriesen in Hangzhou, China. Foto: Long Wei (VCG/Getty Images)

Es soll der mit Abstand grösste Börsengang der Welt werden: Voraussichtlich in dieser Woche wird Ant Financial, die Finanzgesellschaft des chinesischen Onlinegrosshändlers Alibaba, ihr Börsendebüt in Hongkong und Shanghai geben. Mehr als 34 Milliarden Dollar sollen eingesammelt werden. Das wäre deutlich mehr als beim Handelsstart des Ölkonzerns Saudi Aramco im vergangenen Jahr, der 29,4 Milliarden Dollar einbrachte und der bislang als grösster Börsengang der Welt gilt.

Begonnen hatte alles 2004, kurz nachdem Alibaba–Gründer Jack Ma die Website Taobao ins Leben gerufen hatte, Chinas Gegenstück zu Ebay. Im Gegensatz zum amerikanischen Auktionshaus passte sich Taobao an die Bedürfnisse der chinesischen Nutzer an und führte ein eigenes Onlinebezahlsystem ein: Alipay.

Treuhandkonto gegen Misstrauen

Wer seinerzeit bei Ebay handelte, musste vertrauen können – darauf, dass der Verkäufer die ersteigerte Ware schickt und der Käufer wirklich zahlt. Dieses Vertrauen haben viele Chinesen nicht, zu oft wurden sie enttäuscht. Bei Alipay wurde das eingezahlte Geld erst dann weitergereicht, wenn die Ware tatsächlich beim Kunden angekommen ist; so lange blieb das Geld bei Alibaba. Eine Art Treuhandkonto also.

Inzwischen ist Alipay in China kaum noch wegzudenken. Überall in der Volksrepublik kann man mit dem Dienst zahlen. Dazu scannt der Nutzer mit dem Smartphone einen QR-Code ein, und das Geld wird transferiert, im Supermarkt genauso wie an der Garküche. Selbst Bettler haben oft einen Code auf Papier dabei. Im vergangenen Geschäftsjahr wickelte das Unternehmen Zahlungen in Höhe von 118 Billionen Yuan ab, das sind etwa 16 Billionen Franken – fast 25-mal mehr als bei Paypal, der grössten Onlinezahlungsplattform ausserhalb Chinas.

Die Abspaltung und ihre Gründe

2011 gliederte Alibaba seine Finanztochter Alipay aus. Der Grund war recht pragmatisch: Die Behörden hatten eine chinesische Banklizenz verlangt. Für Alibaba war das damals ein aussichtsloses Unterfangen, da der Konzern mit Softbank (Japan) und Yahoo (USA) zwei grosse ausländische Ankeraktionäre hatte.

Erst nannte sich die Finanztochter Alibaba e-Commerce, dann Ant Small and Micro Financial Services und schliesslich nur noch Ant Group, die längst weit mehr ist als ein Zahlungsabwickler.

Ant Financial ist der wichtigste Vertriebskanal für Finanzprodukte in China und vergibt Konsumentenkredite, die man im Nu auf dem Smartphone buchen kann. Auch für kleine und mittelständische Unternehmen vermittelt Ant Financial Darlehen. Das ist attraktiv für all jene Geschäftsleute, die von den Staatsbanken kein Geld bekommen.

Die Marktlücke

Chinas grosse Geldhäuser sind eigentlich keine richtigen Banken, allenfalls staatlich betriebene Pfandhäuser. Die Behörden geben den Instituten monatlich exakt vor, wie viel sie verleihen dürfen. Um keinen Ärger zu bekommen und um die Verwaltungskosten so gering wie möglich zu halten, vergeben viele Banken ihre Kredite daher am liebsten an Staatskonzerne. Diese nehmen viel Geld auf einmal ab, und notfalls haftet ohnehin der Staat.

Der Mittelstand, das eigentliche Rückgrat der chinesischen Wirtschaft, erhält dagegen kaum Kredite und muss sich teilweise bei obskuren Schattenbanken refinanzieren, die deutlich mehr Zinsen verlangen. Via Ant Financial werden inzwischen 5 Prozent aller Kredite für den Mittelstand vergeben. Bei den Konsumentenkrediten liegt der Marktanteil bei 15 Prozent.

Die strengen chinesischen Kapitalverkehrskontrollen verhindern, dass Ant Financial weltweit Fuss fassen kann.

Der Mutterkonzern Alibaba hatte die New Yorker Technologiebörse 2014 für seine eigene Erstplatzierung gewählt. Inzwischen aber haben sich die Beziehungen zwischen der Volksrepublik und den Vereinigten Staaten dramatisch verschlechtert. Das dürfte ein wichtiger Grund dafür sein, warum Ant Financial nicht an der Wall Street, sondern in Hongkong und Shanghai an die Börse geht.

Ansonsten aber ist das Geschäft von Ant Financial sehr auf China konzentriert. Hier und dort kann man zwar mit Alipay auch im Ausland bezahlen, dieses Angebot richtet sich aber vor allem an chinesische Touristen. Die strengen chinesischen Kapitalverkehrskontrollen verhindern, dass Ant Financial weltweit Fuss fassen kann. Laut Gesetz darf jeder Bürger jährlich umgerechnet nur 50’000 Dollar ein- oder ausführen. Die Furcht im Apparat ist gross, dass hohe Summen das Land verlassen und der Wirtschaft die Liquidität entzogen wird.